İnegöl\'de İş Kazası: İş Yeri Sahibi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir ahşap kürek imalathanesinde meydana gelen iş kazasında, elini kesim makinesine kaptıran iş yeri sahibi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokak üzerinde bulunan bir kürek imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Mehmet Fahri G. (71), ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini kesim makinesine kaptırdı.

Elinde ciddi yaralanma oluşan Mehmet Fahri G., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA