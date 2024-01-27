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İnegöl'de çakım makinesiyle parmağına çivi çakan işçi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de çakım makinesiyle parmağına çivi çakan işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan işçi, çakım makinesiyle palet çakarken dikkatsizlik sonucu parmağına çivi çaktı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak çivinin çıkarılması için tedavi edildi.

İnegöl\'de çakım makinesiyle parmağına çivi çakan işçi yaralandı
27.01.2024 - 12:12,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çakım makinesiyle parmağına çivi çakan işçi yaralandı.

Olay, İnegöl ilçe Mahmudiye mahallesi 14. Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Ali Sultan S.(35), çivi makinesiyle palet çakımı yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi sağ elinin baş parmağına çaktı. İşçi, parmağına girip dışarıya çıkan çivi ile hastaneye geldi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu, parmağındaki çivi doktor tarafından çıkarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de çakım makinesiyle parmağına çivi çakan işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de çakım makinesiyle parmağına çivi çakan işçi yaralandı - Son Dakika
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