İnegöl\'de çakım makinesiyle parmağına çivi çakan işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çakım makinesiyle parmağına çivi çakan işçi yaralandı.

Olay, İnegöl ilçe Mahmudiye mahallesi 14. Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Ali Sultan S.(35), çivi makinesiyle palet çakımı yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi sağ elinin baş parmağına çaktı. İşçi, parmağına girip dışarıya çıkan çivi ile hastaneye geldi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu, parmağındaki çivi doktor tarafından çıkarıldı. - BURSA