İnegöl\'de İşçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makineden fırlayan ahşap parçası işçiyi yaraladı.

Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Nurbay K.(61) CNC makinesinde ahşap kesimi yapmaya başladı. O sırada makineden fırlayan ahşap parçası işçinin sağ koluna çarpıp yaraladı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolunda derin kesiler oluşan işçi, Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA