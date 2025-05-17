İnegöl'de Kafa Kafaya Kaza: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hocaköy ile Gülbahçe Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Gülbahçe istikametine seyir halinde olan Remziye Ç.(44) yönetimindeki 16 PG 900 plakalı cip, karşı yönden gelen Erdal D. (53) yönetimindeki 16 CHB 25 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 16 CHB 25 plakalı araçta bulunan yolcu Safiye D.(52) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA