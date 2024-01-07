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İnegöl'de Kaldırımda Ölü Bir Tilki Bulundu - Son Dakika
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İnegöl'de Kaldırımda Ölü Bir Tilki Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, evinden çıktığı sırada kaldırım üzerinde hareketsiz bir tilki buldu. İnegöl Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek tilkinin öldüğünü tespit etti ve hayvanı gömdü.

İnegöl\'de Kaldırımda Ölü Bir Tilki Bulundu
07.01.2024 - 13:34,
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir tilki ölü halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaş evinden çıktığı sırada kaldırım üzerinde yatar vaziyette olan tilkiyi gördü. Yanına yaklaştığı tilkinin hareket etmediğini gören genç, İnegöl Belediyesine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tilkinin ölü olduğunu teyitledi. Tilki, ekiplerce alınarak gömüldü. - BURSA

Kaynak: İHA
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