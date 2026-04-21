İnegöl'de Kamyonet-Motosiklet Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Kamyonet-Motosiklet Kazası

İnegöl\'de Kamyonet-Motosiklet Kazası
21.04.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet kamyonetle çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cahit K. (21) idaresindeki 16 BMV 527 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sokağa aniden dönüş yapan Fehmi Ö. (23) yönetimindeki 16 LNY 26 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Kamyonet-Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 20:45:12. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Kamyonet-Motosiklet Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.