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İnegöl'de kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

26.12.2023 - 00:33,
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Kamyonetin motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ANK 868 plakalı kamyonet, önünde seyrederken yavaşlayan sürücü Bekir Osman Ç. yönetimindeki 16 BDS 641 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Enes Can A. yaralandı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü aracını bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Motosiklet sürücüsü 17 gün önce de bir kaza atlattı.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Bekir Osman Ç., 17 gün önce de 16 AIJ 740 plakalı otomobil ile yol kenarında bulunan ağaca çarparak yaralanmıştı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnegöl\'de kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de kamyonetin çarptığı motosiklette 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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