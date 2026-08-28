İnegöl'de Kaza: Kadın Yaralandı, Basına Saldırı Girişimi - Son Dakika
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İnegöl'de Kaza: Kadın Yaralandı, Basına Saldırı Girişimi

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İnegöl'de hafif ticari aracın kaldırıma çarpması sonucu 42 yaşındaki kadın yaralandı. Basına saldırı oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşındaki kadın yaralandı. Olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensupları ise sürücünün yakını tarafından saldırı girişimiyle karşılaştı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İnegöl Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Binali K. (50) yönetimindeki 34 JD 3435 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü Binali K. yara almazken, araçta yolcu konumunda bulunan Tekgül K. (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına, sürücünün yakını olduğu belirtilen bir kişi tepki göstererek saldırı girişiminde bulundu. Şahsın saldırı girişimi, olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Saldırı, İnegöl, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Kaza: Kadın Yaralandı, Basına Saldırı Girişimi - Son Dakika

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