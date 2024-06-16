İnegöl'de kaza: Otomobil fabrikanın bahçesine uçtu - Son Dakika
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İnegöl'de kaza: Otomobil fabrikanın bahçesine uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, duvara çarpan bir otomobil fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken araç alev alev yandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

16.06.2024 13:24
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana kazada duvara çarpan otomobil fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken aracın da alev alev yandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 10.50'de meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Selçuk Yıldız (40) yönetimindeki 11 SH 627 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç duvara çarpıp havada taklalar atarak mobilya fabrikasının bahçesine uçtu. Havalanan aracın kapılarından yaralılar bahçeye uçtu. Kazanın hemen ardından araçta yangın çıktı. Olayı gören fabrikanın bekçisi, yaralılara ve araçtaki yangına müdahale etti. Olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü ve yanındaki Filiz Uğuroğlu (48) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Yaralı kayıp

Kazanın ardından çevredeki görgü tanıklarının ve güvenlik kamera görüntülerinde araçta 3 kişinin olduğu öğrenilince, ekipler 3. yaralıyı aramak için çalışma başlattılar.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın duvara çarpıp fabrika bahçesine uçtuğu, yaralıların araçtan fırladığı, araçta da yangın çıktığı görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kaza: Otomobil fabrikanın bahçesine uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de kaza: Otomobil fabrikanın bahçesine uçtu - Son Dakika
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