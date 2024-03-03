İnegöl'de kaza: Takla atan araç 50 metre sürüklendi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de kaza: Takla atan araç 50 metre sürüklendi, 4 kişi yaralandı

İnegöl\'de kaza: Takla atan araç 50 metre sürüklendi, 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

03.03.2024 02:54
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında İnegöl Oylat Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. Kütahya'nın Domaniç ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Ramazan P. (27) yönetimindeki 43 KY 253 plakalı hafif ticari araç Oylat Köprülü Kavşağı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu sürücü uzman çavuş ile birlikte araçta bulunan Yusuf E. (19), Derya K. (21) ve Yağmur Y. (22) yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yağmur Y.'nin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kaza: Takla atan araç 50 metre sürüklendi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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