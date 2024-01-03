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İnegöl'de kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak devrildi: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz bir sürücü, babasından izinsiz aldığı otomobil ile seyir halindeyken yayalara çarpmamak için ani manevra yapınca araç taklalar atarak devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki iki arkadaşı yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak devrildi: 3 yaralı
03.01.2024 - 00:49,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasından izinsiz aldığı otomobil ile ilerlerken yayalara çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara Karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Zakarya A. (17) yönetimindeki 16 UZ 444 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan iki şahsa çarpmamak için ani manevra yaptı. Yağışla kayganlaşan yolda savrulan araç, kaldırıma çarpıp taklalar atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki arkadaşları Salih F. (18) ve Doğan B. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün, aracı babasından izinsiz alıp arkadaşlarıyla gezmeye gittiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl, Ankara, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak devrildi: 3 yaralı - Son Dakika


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