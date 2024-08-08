İnegöl\'de Mobilya Aksesuar İmalathanesinde Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya aksesuar imalathanesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi 15. Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya aksesuar imalathanesinin 2. katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 3 kişi ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA