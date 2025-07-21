İnegöl\'de Motosiklet Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün benzin aldıktan hemen sonra gaza aniden basmasıyla hızlanan motosiklet, aynı benzinliğin araç yıkama bölümündeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir yakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücü İkra A. (21), 06 CNM 938 plakalı motosikletine yakıt doldurdu. Sürücünün çalıştırdığı motosiklet, aniden gaza basılması sonucu hızlanarak kontrolden çıkıp, yıkanmakta olan 16 BFJ 637 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu İkra A. şans eseri yaralanmadı. Aracını yıkayan sürücü ise şoke oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, muayenesiz trafiğe çıkmaktan 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. - BURSA