İnegöl'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan B.A. (16) yönetimindeki 16 BHM 831 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sağ manevra yapan Veysi M. (44) yönetimindeki 65 DH 232 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilerek ters durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcu Kutluay C. (19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA