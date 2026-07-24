İnegöl\'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü Cansu G. Yönetimindeki 16 AYF 530 plakalı otomobil ile Sürücü Murat A.(51) yönetimindeki 16 AUG 605 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Halime A.(48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.