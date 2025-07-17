İnegöl\'de Motosiklet Minibüsle Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Bahçeler sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeler sokakta seyreden Ayberk B.(13) yönetimindeki 16 BFU 850 plakalı motosiklet, Yakut sokaktan çıkan sürücü Erol E.(58) yönetimindeki 16 Y 6257 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Umutcan Ş. (13) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Motosikletin sürücüsünün ailesine ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA