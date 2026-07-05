İnegöl\'de Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede 7 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 29 Haziran tarihinde Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak ile Karagölet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelmişti. Keramettin C. (53) yönetimindeki 41 L 0186 plakalı kamyonet ile Mustafa Yıldırım (32) yönetimindeki 16 BHF 644 plakalı motosiklet çarpışmıştı. Kazada üzerinden kamyonet geçen motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren talihsiz motosiklet sürücüsü, 7 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA