İnegöl'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

İnegöl\'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet sokağa çıkan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yayalar yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

26.02.2024 16:52  Güncelleme: 17:00
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Mayıl (26) yönetimindeki 16 ALV 496 plakalı kurye motosiklet, sokağa koşarak çıkan Üveys Erim'e (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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