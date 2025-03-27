Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Berat K. (24) idaresindeki 16 BCF 324 plakalı otomobil, Hacı D. (50) idaresindeki 46 EM 668 plakalı kamyonete yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil, kamyonetin altına girdi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Otomobil Kamyonete Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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