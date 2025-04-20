İnegöl\'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu tarlalık alana uçan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Cemil O. yönetimindeki 16 VT 178 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü Emre Ç. yönetimindeki 16 ANC 924 plakalı otomobile arkadan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Emre Ç. yönetimindeki otomobil tarlalık alana uçtu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobil de yolcu konumunda bulunan Yücel Ç.(59) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA