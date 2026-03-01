İnegöl\'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Zümre İ.(19) yönetimindeki 16 AC 3360 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken aniden önüne geçen sürücü Osman A.(18) yönetimindeki 16 YS 374 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken 16 AC 3360 plakalı otomobildeki yolcu Aleyna D.(19) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
