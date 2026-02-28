Bursa'da seyyar satıcılardan zabıtaya bıçaklı saldırı, 1 zabıta yaralandı - Son Dakika
Bursa'da seyyar satıcılardan zabıtaya bıçaklı saldırı, 1 zabıta yaralandı

28.02.2026 15:46  Güncelleme: 15:49
Bursa'nın İnegöl ilçesinde izinsiz seyyar satış yapan iki kişi, zabıta ekiplerine bıçakla saldırarak bir memurun yaralanmasına neden oldu. Olay anı amatör kameralara yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde izinsiz seyyar satış yapan 2 kişi, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda 1 zabıta memuru darp sonucu yaralanırken, saldırı anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde izinsiz şekilde hurma fidanı sattıkları tespit edilen Oğuzhan B. ile Anıl B.'yi gören İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri şahısları uyardı.

Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında zabıta görevlisi R.B. (61) darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı zabıta memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheliler Oğuzhan B. ile Anıl B., olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl Belediyesi de yaptığı açıklamayla saldırı olayının kabul edilemez olduğunu bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnegöl, Zabıta, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
