İnegöl'de meydan muharebesi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu şahısların kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Yeni mahallede meydana geldi. İki Suriye uyruklu gurup birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga kısa süre sonra son buldu. Şahısların kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Suriyeliler arasında meydan muharebesi - Son Dakika
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