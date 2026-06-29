Bursa'nın İnegöl ilçesinde, takla atarak yan duran hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. OSB'den İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet B. (54) yönetimindeki 16 NJ 245 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Yan duran araçta yaralanan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › İnegöl'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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