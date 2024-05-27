İnegöl\'de Tehlikeli Şekilde Seyreden Motosiklet Sürücüsü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, üzerine yatarak kullandığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde seyretti. Kara yolunda zaman zaman hızını 125 kilometreye çıkaran sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler, İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolunda kaydedildi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan kasklı sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 125 kilometreye kadar çıkaran şahsı görenler o anları görüntüledi.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, bir kazaya karışmadan gözden kayboldu. - BURSA