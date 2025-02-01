İnegöl'de Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Yunusemre mahallesi Yunusemre Caddesi ile Esenler Caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Esenler caddesinde seyir halinde olan Gökay D.yönetimindeki 16 AAD 864 plakalı hafif ticari araç, Yunusemre caddesinde seyir halinde olan Nursal U.yönetimindeki 16 EC 094 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil çarptığı ağacı devirerek durdu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AAD 864 plakalı araçtaki yolcu Tuğyem D.ile otomobildeki yolcu İsmet S.yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.