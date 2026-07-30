İnegöl\'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Saffet G. yönetimindeki 34 AVF 375 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma, Bölge Trafik ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölge Trafik ekipleri, kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşımın normale dönmesi için çalışma yaptı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.