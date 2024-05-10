İnegöl'de Trafik Haftası kapsamında uygulama yapıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Trafik Haftası kapsamında uygulama yapıldı

İnegöl\'de Trafik Haftası kapsamında uygulama yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Haftası dolayısıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa uygulama gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamı ve güvenlik birimleri, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Trafik Haftası'nın amacı, trafik kurallarına uyulması ve can güvenliğinin sağlanmasıdır.

10.05.2024 13:54
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Emniyet Genel Müdürlüğü 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası çerçevesinde tüm illerde uygulama ve uyarılarda bulunuyor. "Hayatla yarışılmaz" sloganıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri uygulama yaptı.

Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı trafik ekipleri ortak uygulama yaptılar.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Emniyet Müdürü Okan Şen ve Jandarma Komutanı Üstteğmen İsmail Tepe uygulamaya katılarak sürücülere trafik kurallarıyla alakalı uyarılarda bulundular.

Açıklama yapan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Bugün Trafik Haftası nedeniyle burada bir uygulama yaptık. Sürücülerimize farkındalıklarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. 4-10 Mayıs haftası ülkemizde Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Bu yılki kutlama mottomuz; 'Hayatla yarışılmaz' oldu. Hepinizin malumu trafikte uyulması gereken basit kuralların ihlali büyük üzüntülere, acılara sebebiyet veriyor. O yüzden tüm sürücülerimizin, tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına harfiyen uymaları noktasında kolluk birimlerimiz hem denetimler yapıyor, hem de uyarıcı mahiyette broşür dağıtıyorlar. Bu konudaki farkındalığın oluşması ve artması noktasında çalışıyorlar. Ben buradan trafikte seyreden sürücü ve yayaların kurallara harfiyen uymasını, can ve mal kaybı olmadan huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu konuda duyarlı olan, kurallara gerçekten riayet eden vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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