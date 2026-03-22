İnegöl\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

22.03.2026 19:42
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Tahtaköprü Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet D. (56) yönetimindeki 16 PC 884 plakalı kamyonet, Gündüzlü Mahallesi'nden ana yola çıkan Sait D. (34) idaresindeki 16 LRZ 29 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sait D. ile araçta bulunan Ümit T. (37), Abdülkadir Ç. (34) ve Abdulmuttalip K. (38) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

