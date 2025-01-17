Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri takip ettikleri Serhat K. (33) isimli şüpheliyi yakaladı. Üzerinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
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