İnegöl'de Yangın: 10 Tavuk, 100 Civciv Telef Oldu - Son Dakika
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İnegöl'de Yangın: 10 Tavuk, 100 Civciv Telef Oldu

Bursa İnegöl'deki hayvan çiftliğinde çıkan yangında 10 tavuk ve 100 civciv yanarak telef oldu.

30.01.2025 20:46
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Hayvan çiftliğinde çıkan yangında 10 tavuk 100 civciv telef oldu

BURSA - Bursa İnegöl ilçesinde kanatlı hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında 10 tane tavuk 100 civciv yanarak telef oldu.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesinde bulunan kanatlı hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 10 tane tavuk, 100 civciv telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Yangın: 10 Tavuk, 100 Civciv Telef Oldu - Son Dakika

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