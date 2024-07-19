İnegöl'deki sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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İnegöl'deki sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İnegöl\'deki sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında çıkan yangın 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın havadan görüntülendi ve helikopterle müdahale edildi.

19.07.2024 20:17  Güncelleme: 20:25
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Sandalye fabrikasındaki yangının boyutu böyle görüntülendi

İnegöl'deki fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında çıkan yangın 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Fabrika yangını dron ile havadan görüntülendi. Yangına helikopter de sürekli sorti yaparak havadan müdahale etti.

Yangın saat 16.30 sıralarında Yeniceköy mahallesi İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören işçiler zorlukla fabrikadan çıktılar. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa merkez ve ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanısıra havadan da helikopterli söndürme çalışması yapıldı. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İncelemenin ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atına aldık. Etrafa sirayet etme riskini ortaadan kaldırdık . Büyükşehirden itfaiye desteği, çevre itfayeler, bizim itfayemiz, jandarmamızın helikopteriyle anında müdahale ediyoruz . Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Allah daha beterinden korusun arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Şuan için bundan başka birşey söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'deki sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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