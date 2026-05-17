İnegöl Düğününde Havaya Ateş Açıldı
İnegöl Düğününde Havaya Ateş Açıldı

İnegöl Düğününde Havaya Ateş Açıldı
17.05.2026 14:21
Bursa İnegöl'deki düğünde havaya açılan ateş paniğe yol açtı, şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir düğünde defalarca havaya ateş açılması korku ve paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki düğüne katılan gençler halay çektiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Peş peşe yükselen silah sesleri çevrede korku oluştururken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde halay sırasında art arda silah seslerinin duyulduğu görüldü.

Olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi tespit edip suç aleti kurusıkı tabir edilen tabancayla yakaladılar. Şüpheli Cihan Y.(25) ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıs hakkında kabahatlar kanununa aykırı davranma suçundan adli işlem yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Suç, Son Dakika

