Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu

24.05.2026 11:34
CHP Genel Merkezi’nde “mutlak butlan” kararı sonrası tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ankara Valiliği’nin tahliye talimatının ardından bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın bahçe hortumuyla parti çatıya çıkıp "Suyu açın" dedi. Suyu açan Tanal, hortumla su tutmak üzere hazırlık yaptı.

İstinaf mahkemesinin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı. Özgür Özel ve çok sayıda milletvekili gece boyunca genel merkez binasında nöbet tutarken, bina çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkezin tahliyesini talep ettiği iddiaları sonrası parti binası önünde tansiyon yükseldi.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de CHP Genel Merkezi'nin önünde yaşananları anbean takip ediyor.

KAPILAR KAPATILDI, ARBEDE YAŞANDI

Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği öne sürülen bir grup, CHP Genel Merkezi önüne gelerek kapıların açılmasını istedi. Bu sırada bina önünde bekleyenlerle grup arasında arbede yaşandı. Genel merkez çevresinde giriş çıkışlar kapatılırken, çok sayıda polis aracı ve çevik kuvvet ekibi bölgeye sevk edildi.

VALİLİKTEN TAHLİYE TALİMATI

Ankara Valiliği’nin mahkeme kararının uygulanması ve CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için emniyete talimat verdiği açıklandı. Tahliye tebligatının henüz yapılamadığı öğrenilirken, bina önündeki hareketlilik sürüyor.

MAHMUT TANAL HORTUMLA ÇATIYA ÇIKTI

Alanda gelişmeleri takip eden Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığı bilgilere göre; tahliye talimatının ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın yaptığı hareket dikkat çekti.

Çevik kuvvet ekiplerinin genel merkez önünde konuşlandığı sırada Mahmut Tanal, bahçe hortumuyla giriş kapısına çekilen parti çatıya çıktı. Hortumun suyunu açtıran Tanal’ın müdahaleye karşı hazırlık yaptığı görüldü.

Genel merkez önünde yaşanan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    MAL kime denir Cevap yukarıda 1 0 Yanıtla
  • nuri yildiz nuri yildiz:
    Demokrasiyi parti içinde birbirinize saygı çercevesi içerisinde göstermelisiniz . Tekrar genel kurulu toplayıp baskanlık seçimi yapmak 1 günüzü alır . Kriz çözülür . Bunu yapacak yeteneğiniz yoksa o başka . 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Coşkun Mehmet Coşkun:
    Tutmayın küçük enisteyi :))))) 0 0 Yanıtla
  • Nukas Denizli Nukas Denizli:
    evet yukarıya baktık Atakan Mercan yazıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
