Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi\'nde

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mahkeme kararı uygulansın” çağrısının ardından Ankara Valiliği harekete geçti.

Valilik, emniyet ekiplerine mahkeme kararının uygulanması yönünde talimat verildiğini açıkladı.

Gelişmelerin ardından polis ekipleri CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için bina önüne geldi. Ancak ekiplerin tebligatı iletmek için geldiği sırada kapıların kapalı olduğu ve polislerin içeri giremediği öğrenildi.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de CHP Genel Merkezi önünde gündemin nabzını tuttu.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GERGİNLİK YÜKSELDİ

Alandan gelen görüntülerde CHP Genel Merkezi önünde kalabalığın toplandığı görüldü. Bölgede bekleyiş sürerken, yaşanan gelişmeler nedeniyle gerginliğin arttığı dikkat çekti.

Parti binası çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, gözler Ankara’dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.