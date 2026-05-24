Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi\'nde
24.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından Ankara’da tansiyon yükseldi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, CHP Genel Merkezi önünden aktardığı son gelişmelerde polis ekiplerinin tebligat için binaya geldiğini, ancak kapıların kapalı olması nedeniyle içeri giremediğini bildirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mahkeme kararı uygulansın” çağrısının ardından Ankara Valiliği harekete geçti.

Valilik, emniyet ekiplerine mahkeme kararının uygulanması yönünde talimat verildiğini açıkladı.

HABERLER.COM ANKARA TEMSİLCİSİ SAHADAN AKTARDI

Gelişmelerin ardından polis ekipleri CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için bina önüne geldi. Ancak ekiplerin tebligatı iletmek için geldiği sırada kapıların kapalı olduğu ve polislerin içeri giremediği öğrenildi.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de CHP Genel Merkezi önünde gündemin nabzını tuttu. Güzel, genel merkezin önünden yaptığı aktarımlarla Ankara’daki sıcak gelişmeleri anbean takip etti.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GERGİNLİK YÜKSELDİ

Alandan gelen görüntülerde CHP Genel Merkezi önünde kalabalığın toplandığı görüldü. Bölgede bekleyiş sürerken, yaşanan gelişmeler nedeniyle gerginliğin arttığı dikkat çekti.

Parti binası çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, gözler Ankara’dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Haberler.com Özel, Ankara, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:19:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.