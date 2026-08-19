İngiliz Dağcı Kolunu Kırdı, Helikopterle Kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış sırasında düşerek kolunu kıran İngiliz dağcı, ekiplerin helikopter destekli yürüttüğü çalışmaların ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Aladağlar'ın Lahit Kayalar mevkisinde tırmanış yapan İngiliz dağcı James Daniel Thomas Martin (26), henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. Düşme sonucu kolunu kıran dağcı için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağcının bulunduğu noktadan tahliye edilmesi için Konya Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter havalandı. Dağcı, helikopterle bölgeden alınmasının ardından Adana'da bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Dağcının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.