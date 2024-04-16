Muğla'nın Marmaris ilçesine İngiltere'den tatile gelen ve koyları gezmek için tekne turuna katılan İngiliz vatandaşı Denis Crawley'nin (73) tatili acı bitti. Denize atlayarak serinlemek isteyen talihsiz adam geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hava sıcaklıklarının artışıyla turizm sezonunun erken açılması ile birlikte özellikle İngiltere'den turistler açık olan otellere gelmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, tekne ile Marmaris koylarında düzenlenen tura katılan 73 yaşındaki Denis Crawley, Yeşildeniz mevkiindeki koyda tekneden denize atladı. Crawley, denizde fenalaşınca arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı iki bot, dalgıç ekipleri ve acil sağlık ekipleri hemen olay yerine geçerek vatandaşların da yardımı ile talihsiz adamı sudan çıkardı. İngiliz turist, sahil güvenlik botu ile en yakın karaya tahliye edilerek ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Crawley, ambulans ile önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › İngiliz turist Marmaris'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
CHP'liler, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasını protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklanan belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti ve basına açıklama yaptı. Protesto sırasında yaşanan arbede sonucunda bir kişi fenalaştı.
Çorum'un Alaca İlçesi'nde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum caddesi Sakarya orta okulunun önünde bulunan üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri nedenini araştırıyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Huzur ve Güven Uygulaması sırasında durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet mermi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 195 sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir apartmanın garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ümraniye'de el freni çekilmeyen bir otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana çarptı ve ardından takla attı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?