İngiltere'de Yangın: Evler Küle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de Yangın: Evler Küle Döndü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

West Midlands'ta çıkan yangın, evlere sıçrayarak büyük yıkıma neden oldu. 54 kişi müdahale edildi.

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangın evlere yayıldı. Çok sayıda ev küle döndü.

İngiltere'nin West Midlands bölgesine bağlı Stourbridge kasabasındaki golf sahası yakınlarında otluk ve ormanlık çıkan yangın hızla yayıldı. Alevler evlere sıçradı. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Bir otoyol geçici olarak kapatıldı, tren seferleri aksadı. Batı Midlands İtfaiye Servisi Sorumlusu Simon Tuhill, "yıkımın" çok büyük olduğunu ifade etti. Stourbridge milletvekili Cat Eccles ise yangında 20 ila 30 evin küle döndüğünü düşündüklerini belirtti.

Perşembe günü 8 farklı yangında 54 kişiye müdahale edilirken, 19'u hastaneye kaldırıldı.

"Ülke barut fıçısı gibi, 37 yangın devam ediyor"

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Stourbridge kasabasına gerçekleştirdiği ziyarette, ülkenin şu anda "bir barut fıçısı" olduğunu belirterek hafta sonunun zor geçebileceğini ifade etti. Burnham, "Ülke genelinde 37 yangın devam ediyor, yani sayı daha da artabilir. Bu yüzden lütfen bunu her zaman aklınızda bulundurun" dedi. Yangından etkilenenler için durumun yıkıcı olduğunu vurgulayan Burnham, "Bir evin yangın sonucu tamamen harap olmuş halini görmek oldukça ürkütücü bir manzara" dedi. Burnham, evleri yıkılan bir aileyle görüştüğünü ve destek göstermek için Stourbridge'e geldiğini söyledi.

"Yangın söndürme uçakları sipariş edeceğiz"

Burnham, hükümetin gelecekteki orman yangınlarıyla mücadele etmek için yangın söndürme uçakları görevlendireceği dile getirdi. Başbakan, "Bu Stourbridge'de elbette mevcut değildi, ancak başka yerlerde mevcut olacak ve fark oluşturacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, İngiltere, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de Yangın: Evler Küle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum’da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor
85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi 85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

18:18
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
18:11
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
17:50
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
17:36
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
17:35
Beklenen gün geldi çattı Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan’ın açıklamasında
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında
17:04
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 21:24:23. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Yangın: Evler Küle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.