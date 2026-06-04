Surrey Üniversitesi'nde arbaletli saldırı: Güvenlik görevlisi ağır yaralı - Son Dakika
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Surrey Üniversitesi'nde arbaletli saldırı: Güvenlik görevlisi ağır yaralı

04.06.2026 20:58
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İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde eski bir Suudi öğrenci, arbaletle kampüs güvenlik görevlisine saldırdı. 50'li yaşlardaki görevli ağır yaralanırken, saldırgan cinayete teşebbüsten gözaltına alındı. Olay terör saldırısı olarak değerlendirilmiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Surrey bölgesinde bulunan Surrey Üniversitesi'nde, Suudi Arabistan vatandaşı eski bir öğrencinin arbaletle düzenlediği saldırıda bir kampüs güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Surrey bölgesinde bulunan Surrey Üniversitesi'nde bir kampüs çalışanının hedef alındığı arbaletli saldırı yaşandı. Olayda, 21 yaşındaki saldırgan kampüsteki bir güvenlik görevlisini arbaletle ağır yaraladı.

Surrey Polisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 sıralarında olayda 50'li yaşlardaki bir erkeğin arbaletle vurulduğu ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Polis, üniversitenin eski öğrencisi olduğu belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı 21 yaşındaki şüphelinin cinayete teşebbüs suçlamasıyla olay yerinde kısa süre içinde gözaltına alındığını açıkladı.

Sağlık yetkilileri ise olay yerine bir yoğun bakım uzmanının da dahil olduğu ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. Yaralının ileri tedavi için helikopterle Londra'daki bir hastaneye nakledildiği bildirildi.

Polis, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu aktarırken ayrıca, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini bildirdi. Surrey Polisi Başmüfettişi Jon Groenen, olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirterek, "Bu durumun bölge halkında endişe oluşturacağının farkındayız. Soruşturma ilerlerken üniversiteyle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer, yaralının yakınlarının bilgilendirildiğini ve kendilerine destek sağlandığını kaydetti. - LONDRA

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, İngiltere, 3. Sayfa, Güvenlik, Saldırı, Terör, Polis, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Surrey Üniversitesi'nde arbaletli saldırı: Güvenlik görevlisi ağır yaralı - Son Dakika

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