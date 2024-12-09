Diyarbakır'da inşaat alanında yaralı bulunan şahıs hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde inşaat alanında ağır yaralı bulunan işçi, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesi İzzet Paşa Mahallesi'nde 43 yaşındaki İzzet Çoban, alçı ustası olarak çalıştığı 7 katlı binada arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çoban, sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesi'nden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnşaat Alanında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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