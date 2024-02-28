İnşaat ve mobilya satış mağazasında korkutan yangın - Son Dakika
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İnşaat ve mobilya satış mağazasında korkutan yangın

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir inşaat ve mobilya satış mağazasında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Yangına itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ediyor.

28.02.2024 16:37
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İnşaat ve mobilya satış mağazasında korkutan yangın

Yangına TOMA ve itfaiye müdahale ediyor

VAN - Van'ın Tuşba ilçesindeki bir inşaat ve mobilya satış mağazasında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre yangın, saat 11.30 sıralarında Otogar Kavşağı yakınlarındaki bir iş yerinde meydana geldi. Abdullah Yılmaz isimli şahsa ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA ekibi sevk edildi. İnşaat ve mobilya satışı yapılan iş yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

İnşaat ve mobilya satış mağazasında korkutan yangın
Kaynak: İHA

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