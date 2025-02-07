İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Çöplü Köyü'nde yapımı devam eden konutlarda çalışan Muhammed Mehdi (19), çalıştığı inşaatın dış cephe kaplamasını yaptığı sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise hayati tehlikesi nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN