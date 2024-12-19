İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Düştü - Son Dakika
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İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Düştü

İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Düştü

Sakarya Akyazı'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

19.12.2024 12:13
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaatın üçüncü katında çalıştığı esnada elektrik hattının teli ile temas eden 29 yaşındaki işçi, akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan inşat işçisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan Feyzullah Sarıca (29), elektrik hattının teline temas etti. Bu esnada akıma kapılan Sarıca, 3'üncü kattan aşağıya düştü. İnşaatta diğer çalışanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Sarıca, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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