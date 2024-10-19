İnşaatta İşçi Merdivenlerden Düştü

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"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

İnşaatta ayağı takılan işçi merdivenlerden düşerek yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaatta sıva yaparken ayağı takılan işçi merdivenlerden düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Mahallesi Pazar Sokak'ta yapılan bir inşaatta sıva işi yapan işçi, ayağının takılması neticesinde merdivenlerden düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.