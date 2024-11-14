İnşaatta Malzeme Düşmesi: İşçi Yaralandı

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Adıyaman'da ayağına inşaat malzemesi düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İndere TOKİ'lerde yapımın devam eden inşaatta çalışan Bahri B., ayağına inşaat malzemesinin düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN