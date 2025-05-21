İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın - Son Dakika
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İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın
21.05.2025 14:32
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir markette et reyonuna giren kedinin ürünleri yemeye çalıştığı, Kartal'daki başka bir markette ise son kullanma tarihi geçmiş yumurtaların satışta olduğu tespit edildi. Hijyen ve denetim eksiklikleri vatandaşların tepkisini çekti.

İstanbul'un Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde iki farklı zincir markette yaşanan hijyen ve denetim eksiklikleri, vatandaşların tepkisine yol açtı. Görüntüler ve ihbarlar, marketlerdeki denetim zafiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

ET REYONUNDA KEDİ

Sultanbeyli'deki bir zincir marketin et reyonunda kaydedilen görüntülerde, tezgah üzerinde gezen bir kedinin ambalajlı ürünleri yemeye çalıştığı görüldü. Hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiği olay, sosyal medyada paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

TARİHİ GEÇMİŞ YUMURTA SATIYORLAR

Kartal'da bulunan başka bir zincir markette ise durum daha farklı ancak benzer şekilde endişe vericiydi. Raflarda yer alan yumurtaların son kullanma tarihinin geçtiği, buna rağmen ürünlerin hâlâ satışta olduğu tespit edildi. Duyarlı vatandaşların uyarısıyla fark edilen bu durum, market yönetimi hakkında soru işaretleri doğurdu.

DENETİM ÇAĞRISI

Yaşananlar, zincir marketlerde hijyen ve ürün güvenliği konularındaki denetim eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, özellikle gıda ürünleriyle ilgili olarak daha sıkı ve etkin kontroller yapılması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Sultanbeyli, 3-sayfa, Güncel, Kartal, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Salih Bilgic:
    A101 market burası. 3 harflilerin içinde en dandiği 37 5 Yanıtla
  • kale1236:
    Siz önce belediyelere bakın. Hayvanlar kısır laştirilmadigi için acımasızca telef oluyor. 16 22 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Midem bulanıyor, adamlar insan sağlığı değil 3 garibana A101 in temizlik, taşıma, yerleştirme, satış, fiyat takibi, hırsızlık önleme, bu kadar işi 3 gariban hangisine yetişsin, bunu izleyen istanbul Tarım İl Müdürlüğü milyar düzeyinde bir ceza kessin, adam gibi 10 kişi mi çalışacak 8 kişimi belirlenmiş, ayıp günahtır. 35 2 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    2-3 kişi ile mağaza çalıştırtıyorlar elemanlar hangi biriyle uğraşacak müşteriler desen bilinçsiz sanki marketi satın almış havalarındalar.. O kediyi çıkarmaya kalksa biri görse insanlık suçu işlemiş gibi tepki gösterirler şovmen hayvan severler. Denetlemelerde kesilen cezaları da gariban çalışanlara yıkıyorlar . Elbette insan sağlığından önemli değil bu söylediklerim fakat denetlemeden keza işçi çalıştırma alt sınırı da getirilmeli çalışanların durumlarıda sağlıkları da denetlenmeli. 28 6 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Avrupada Yaşıyorum Böyle Bir Şey Olsa Direk Ruhsatını İptal Ederler 24 9 Yanıtla
  • 5130387:
    yetim.doyirmak sevaptir?? 10 10 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Bu marketlerin zincirini de halatını da tamamen kapatmalıdırlar. Devlet güçlü ise bunu yapar. 15 3 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Müge anlı hala bu marketin reklamını yapmaya devam edecek mi acaba 9 2 Yanıtla
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