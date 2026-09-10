Aşkın gözü kördür! Dolandırıldığını anlamadı, bir demet çiçeğe 33 bin lira ödedi - Son Dakika
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Aşkın gözü kördür! Dolandırıldığını anlamadı, bir demet çiçeğe 33 bin lira ödedi

Aşkın gözü kördür! Dolandırıldığını anlamadı, bir demet çiçeğe 33 bin lira ödedi
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Edirne’de internet üzerinden çiçek siparişi vermek isteyen bir vatandaş, iletişime geçtiği kişinin hesabına farklı zamanlarda toplam 33 bin 400 lira gönderdi. Bir süre sonra sipariş ve satıcıya ulaşamayan vatandaş, dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Edirne'de internet üzerinden çiçek siparişi vermek isteyen bir vatandaş, iletişime geçtiği kişinin hesabına farklı zamanlarda toplam 33 bin 400 lira gönderdi. Siparişin ardından karşı tarafa ulaşamayan vatandaş, dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

BİR DEMET ÇİÇEK İÇİN 33 BİN 400 TL GÖNDERDİ

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre vatandaş, internet üzerinden çiçek siparişi vermek amacıyla F.M. isimli kişiyle iletişime geçti. Şüphelinin yönlendirmesiyle farklı zamanlarda ödeme yapan vatandaş, toplam 33 bin 400 lirayı hesaba yatırdı. 

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYANA KADAR İŞ İŞTEN GEÇTİ

Bir süre sonra sipariş ve satıcıya ulaşamayan vatandaş, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Edirne, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aşkın gözü kördür! Dolandırıldığını anlamadı, bir demet çiçeğe 33 bin lira ödedi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Ne diyosuuuuuunnn :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aşkın gözü kördür! Dolandırıldığını anlamadı, bir demet çiçeğe 33 bin lira ödedi - Son Dakika
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