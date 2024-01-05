 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnterpol'ün kırmızı bülten ile aradığı cinsel amaçlı insan kaçakçısı Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnterpol'ün kırmızı bülten ile aradığı cinsel amaçlı insan kaçakçısı Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, İnterpol tarafından 'Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova polis ekiplerince yakalandı. Mirxanova'nın birçok ülkede bulunan genelevlere yabancı uyruklu seks işçisi sağladığı ve Türkiye'ye yasadışı yollarla kadınları sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı tespit edildi.

İnterpol\'ün kırmızı bülten ile aradığı cinsel amaçlı insan kaçakçısı Çanakkale\'de yakalandı
05.01.2024 - 11:50,
Abone Ol

İnterpol'ün kırmızı bülten ile aradığı cinsel amaçlı insan kaçakçısı Çanakkale'de yakalandı

ÇANAKKALE - İnterpol tarafından 'Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova polis ekiplerince Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda dünyanın birçok ülkesinde bulunan genelevlere yabancı uyruklu seks işçisi sağladığı iddiasıyla İnterpol tarafından 'Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Madame Claude" lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde olduğu bilgisi edinildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu birçok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda Mirxanova, Küçükkuyu'daki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mirxanova, deport edilmek üzere Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, Türkiye, Göçmen Kaçakçılığı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnterpol'ün kırmızı bülten ile aradığı cinsel amaçlı insan kaçakçısı Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 12:54:21. #1.11#
SON DAKİKA: İnterpol'ün kırmızı bülten ile aradığı cinsel amaçlı insan kaçakçısı Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement