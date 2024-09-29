İntihar Girişimi Başarıyla Engellendi

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Kendine zarar vereceği öğrenilen kadın için zamanla yarışan İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kadını intihardan kurtardı. İncirliova emniyetinin baş polisi M.T.'nin 2021 yılında yine böyle bir olayın önüne geçtiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın'ın İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre K.K. isimli kadın bir süredir arkadaşı S.A.'nın evinde kalıyordu. Arkadaşının evde olmadığı saatte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan K.K., S.A.'nın evinde olduğunu ve canına kıyacağını söyleyip, telefonu kapattı. Adres bilgisi vermeyen ve bir daha telefonları açmayan kadın için, 112 Acil Çağrı Merkezi personeli İncirliova emniyeti ile irtibata geçti. İncirliova Emniyeti, 112'den aldığı destekle çağrının geldiği konumda isim arayışına girdi. Mahalle sakinlerinin de yardımı ile S.A.'nın evi tespit edildi.

Kapı ısrarla çalınmasına rağmen açan olmadı. Yapılan dinlemede ikinci katta bulunan evden sesler geldiğini duyan polis, daha fazla beklemeyerek evin balkonundan tırmanma kararı aldı. Birinci katın balkonundan ikinci kata çıkıp, balkon kapısını kırarak içeri giren polisler K.K.'yı iple cebelleşirken buldu. Polis, bir yandan kadını yukarı kaldırırken bir yandan kurtarmaya çalıştı. Kurtarılan kadın sağ salim hastaneye götürüldü.

Kendini kurtaran M.T. ve Ö.E. isimli polislere teşekkür etmek isteyen kadın, emniyet mensuplarıyla hastanede bir araya geldi. Bir anlık öfke ile böyle bir şey yaptığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, polislere "Sizin sayenizde kurtuldum. Allah işinizi gücünü rast getirsin" diyerek teşekkür etti. M.T. isimli polisin, 2021 yılında yine böyle bir olaya engel olduğu öğrenildi. - AYDIN