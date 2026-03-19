İpsala\'da Traktör Devrildi: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde tarlaya gübre atmak için yola çıkan çiftçi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Esetçe'de yaşayan Hasan Deniz(56), dün ikindi vakti tarlasına gitmek üzere traktörüyle yola çıktı. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Deniz'in kullandığı traktör devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Deniz'i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Deniz'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. - EDİRNE